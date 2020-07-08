Жительница Австралии Миа Плечич буквально за полдня стала богаче на 10 тысяч долларов после того, как в интернете выставила на продажу тушь для волос собственного производства Slick Stick стоимостью 23 доллара. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя девушка бросила учебу в университете в 2013 году и полностью посвятила себя бизнесу. За шесть лет она поучаствовала в создании более 20 различных стартапов.

Читайте также Молодой парень выиграл 70 млн в лотерею

В январе Миа начала продавать тушь для волос, которая сглаживает волосы. Уникальность этой туши заключается в том, что она не оставляет на волосах липкий слой, в отличие от других подобных средств.

Продукция девушки быстро завоевала популярность. Еженедельно она продавала по 1000 флаконов, зарабатывая по 23 тысячи долларов.

Однажды Плечич в TikTok опубликовала рекламное видео, которое просто "озолотило" девушку. После публикации у австралийки появились клиенты из Европы и даже из Мексики, откуда она раньше заказов почти не получала.

Ранее мы писали о том, что итальянка во время карантина изобрела "трикини" и разбогатела.