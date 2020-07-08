Девушка разбогатела за полдня благодаря собственному изобретению [ Редактировать ]
Жительница Австралии Миа Плечич буквально за полдня стала богаче на 10 тысяч долларов после того, как в интернете выставила на продажу тушь для волос собственного производства Slick Stick стоимостью 23 доллара. Об этом пишет Daily Mail.
28-летняя девушка бросила учебу в университете в 2013 году и полностью посвятила себя бизнесу. За шесть лет она поучаствовала в создании более 20 различных стартапов.
В январе Миа начала продавать тушь для волос, которая сглаживает волосы. Уникальность этой туши заключается в том, что она не оставляет на волосах липкий слой, в отличие от других подобных средств.
Продукция девушки быстро завоевала популярность. Еженедельно она продавала по 1000 флаконов, зарабатывая по 23 тысячи долларов.
Однажды Плечич в TikTok опубликовала рекламное видео, которое просто "озолотило" девушку. После публикации у австралийки появились клиенты из Европы и даже из Мексики, откуда она раньше заказов почти не получала.
Ранее мы писали о том, что итальянка во время карантина изобрела "трикини" и разбогатела.
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