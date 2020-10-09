В Фонде социального страхования Украины отчитались о финансировании больничных и декретных пособий

С января по сентябрь 2020 года пособие по беременности и родам получали 110 506 работающих украинок, которые находились в отпуске по беременности и родам. Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

На эти цели Фонд направил 3,7 млрд грн, что на 8,6%, или 291,5 млн грн больше, чем за тот же период 2019 года.

Денежное пособие от государства получают все работающие женщины в размере 100% зарплаты. Им оплачивается каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам. Продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней: 70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов.

Для вычисления размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

Женщинам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы, но не более размера пособия, рассчитанного исходя из двукратного размера минимальной заработной платы.

Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности на 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств госбюджета. По нему получают выплаты:

в случае преждевременных родов;

многоплодных родов;

при возникновении осложнений во время родов или в послеродовом периоде.

Женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, листок нетрудоспособности выдается с 27 недель беременности сроком на 180 календарных дней.

Выплаты по больничным

По оперативным итогам трех кварталов 2020 украинцам, которые находились на больничных в связи с травмами, болезнями, уходом за больными родственниками или изоляцией из-за COVID -19 из Фонда соцстрахования выплатили 7 млрд грн.

Размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Среднедневная заработная плата исчисляется путем деления начисленной за последние 12 месяцев заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование, на количество отработанных календарных дней.

Первые 5 дней больничного финансируются за счет средств работодателя. С 6-го дня болезни и до момента выздоровления или установления комиссией инвалидности - из бюджета.

При уходе за больным ребенком до 14 лет или родственником, компенсация начисляется с 1-го дня ухода. Размер пособия зависит от продолжительности страхового стажа, а продолжительность выплат составляет:

до 3-х дней (до 7 в исключительных случаях) - в случае ухода за больным членом семьи;

до 14 дней - в случае ухода за больным ребенком и за весь период, пока ребенок нуждается в уходе - в случае стационарного лечения.

Размер пособия по временной нетрудоспособности составляет:

50% средней заработной платы - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

50% средней зарплаты - в случае самоизоляции из-за COVID -19 под медицинским наблюдением независимо от продолжительности стажа;

60% средней зарплаты - страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней зарплаты - страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней зарплаты - страховой стаж более 8 лет, или при наличии льгот;

100% средней зарплаты - прит временной потере трудоспособности, связанной с производством;

100% средней зарплаты - медицинским работникам в случае самоизоляции из-за COVID -19 независимо от продолжительности стажа.

Увольнение во время болезни не является основанием для отказа в оплате больничного.

Напомним, что в Украине с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата выросла до 5 000 грн. В связи с этим вырос и должностной оклад работников бюджетной сферы.