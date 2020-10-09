14 октября: украинцы получат дополнительный выходной [ Редактировать ]
В среду, 14 октября, украинцы будут отмечать День защитника Украины. В связи с праздником в этот день в стране назначен выходной день.
Отметим, что рабочий день накануне государственного праздника, то есть 13 октября, будет сокращен на час.
Всего в октябре в Украине 21 рабочий день и 10 выходных.
Датой Дня защитника Украины выбрали 14 октября, поскольку в этот же день отмечают День украинского казачества, и Покров (главной защитницей и покровительницей которого считается Богородица).
Как будут работать банки
14 октября банки будут выходные. На календаре Нацбанка эта дата выделена красным кружочком.
Смотрите также, какие праздники ждут украинцев в октябре.
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