Украинцев ждет еще один выходной / Фото: Pexels

В среду, 14 октября, украинцы будут отмечать День защитника Украины. В связи с праздником в этот день в стране назначен выходной день.

Отметим, что рабочий день накануне государственного праздника, то есть 13 октября, будет сокращен на час.

Всего в октябре в Украине 21 рабочий день и 10 выходных.

Датой Дня защитника Украины выбрали 14 октября, поскольку в этот же день отмечают День украинского казачества, и Покров (главной защитницей и покровительницей которого считается Богородица).

Как будут работать банки

14 октября банки будут выходные. На календаре Нацбанка эта дата выделена красным кружочком.

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