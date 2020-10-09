Вибори у Киргизстані: у Бішкеку запровадили надзвичайний стан [ Редактировать ]
У Бішкеку сутички між протестувальниками. Люди зібралися в центрі столиці Киргизстану - вони підтримують різні опозиційні сили, через це прихильники Садира Жапарова з прибічниками Алмазбека Атамбаєва влаштували бійку.
Також сторони кидали одна в одну каміння та пляшки, було чути постріли.
Тим часом киргизький президент Сооронбай Жапаров запровадив у Бішкеку надзвичайний стан. У столиці ввели комендантську годину. Стягують туди й силовиків.
А от ЦВК Киргизстану виступив із заявою. За місяць він має визначитися з датою повторних парламентських виборів.
Нагадаємо, масові протести в країні спричинило невдоволення результатами виборів до парламенту четвертого жовтня. Мітингарі штурмували будинок уряду - через це ЦВК оголосила результати виборів недійсними.
по теме
У Мінську провели "народну інавгурацію" Світлани Тихановської
Замість Лукашенка. Люди зібралися на "народну інавгурацію" Світлани Тихановської. Чим відповіла влада?
Агонія диктатора: чим заплатить Лукашенко за збереження влади у Білорусі
Ціна Білорусі. Що міг пообіцяти Лукашенко задля російських грошей та чи може довіряти тому, до чиїх обіймів прилетів у Сочі?
Хто привітав Лукашенка з отриманням президентського посвідчення
Парад невизнань Лукашенка президентом триває. Яка позиція України? І до чого тепер готуватися білорусам?
Право сили: у Києві поліція побилася зі студентами та викладачами Олімпійського коледжу
Під стінами Київського Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного сталися сутички - за що і на чиєму боці закон?
Студенти та викладачі завадили рейдерському захопленню Київського Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного
В супроводи поліції до коледжу прибули представники міністерської комісії, аби зачитати наказ щодо припинення його діяльності, вилучити печатки та атрибути юридичної особи - втім, студенти та викладачі стали на заваді