Вибори до парламенту у Киргизстані

У Бішкеку сутички між протестувальниками. Люди зібралися в центрі столиці Киргизстану - вони підтримують різні опозиційні сили, через це прихильники Садира Жапарова з прибічниками Алмазбека Атамбаєва влаштували бійку.

Також сторони кидали одна в одну каміння та пляшки, було чути постріли.

Тим часом киргизький президент Сооронбай Жапаров запровадив у Бішкеку надзвичайний стан. У столиці ввели комендантську годину. Стягують туди й силовиків.

А от ЦВК Киргизстану виступив із заявою. За місяць він має визначитися з датою повторних парламентських виборів.

Нагадаємо, масові протести в країні спричинило невдоволення результатами виборів до парламенту четвертого жовтня. Мітингарі штурмували будинок уряду - через це ЦВК оголосила результати виборів недійсними.