У Рівному військовослужбовці здали кров для онкохворих дітей [ Редактировать ]
Захищають Україну своєю кров'ю не лише на фронті, а й в тилу. Півсотні військових у Рівному стали донорами для онкохворих дітей. Кажуть: добре знають ціну крові, тому не шкодують її заради порятунку життів.
На донорських кушетках - військові. Старший солдат Юлія Вовкогон сьогодні вперше стала донором. У неї дефіцитна група крові - четверта з позитивним резусом.
Юлія Вовкогон, військовослужбовець:
Щоб допомогти хворим людям, діткам, а так, кажуть що це корисно для людини взагалі. Ні, не боляче, тепленько, все добре.
Ціну крові військові добре знають. Її часто потребують поранені побратими.
Позивний "Хлопчик", розвідник:
У нас немає менших, сильніших, слабших. У нас всі задають кров, якщо цього вимагає ситуація.
У холодильниках Рівненського обласного центру служби крові десятки контейнерів з безцінними компонентами. Запаси тут сьогодні поповнили військові Рівненського гарнізону.
Валерій Басалига, тимчасово виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю оперативного командування "Захід":
Ми захищаємо Україну не тільки на сході, боронячи від ворога, а й те, що саме в тилу на мирній території - ми також допомагаємо цивільному населенню.
Загалом бійці здали понад 20 літрів крові. Цього, кажуть волонтери, вистачить щонайменше на місяць лікування.
Мар'яна Рева, представниця благодійного фонду:
Зараз близько 20 дітей проходять хіміотерапію. Тільки прокапається хімія - треба буде капати донорську кров. А є ще дорослі онкохворі, є ще люди після ДТП, є люди з важкими опіками.
Під час карантину донорів стало менше. Дехто боявся, підхопити коронавірус. Проте медики заспокоюють: ця недуга через кров не передається. А відтак, від донорів тест на COVID-19 навіть не вимагають.
Ліна Михальчук, головна лікарка Рівненського обласного центру служби крові:
У нас всі донори майже постійні, які здають кров. Вони правильно готовляться до здачі і відкликаються на те, коли ми запрошуємо на здачу.
Медики раді кожному донору. А військові сподіваються, що братів по крові невдовзі побільшає. І закликають усіх долучатися до благородної справи, яка рятує життя.
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