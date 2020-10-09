Місцеві вибори в Україні та пандемія COVID-19: про що говорили політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 9 жовтня) [ Редактировать ]
Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.
по теме
Вибори-2020 та маштабні пожежі: що обговорили політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 2 жовтня)
На телеканалі "Інтер" відбувся новий випуск масштабного соціально-політичного ток-шоу "Мир чи війна"
Жорсткий карантин та навчання в умовах пандемії: що обговорили політики у ток-шоу "Мир і війна" ( випуск за 25 вересня)
25 вересня, на телеканалі "Інтер" відбувся новий випуск ток-шоу "Мир і війна"
Тури, поїздки та боротьба: партії проводять активну передвиборчу кампанію
На Полтавщині сьогодні побував співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. У містах Горішні Плавні та Кременчуці він представив команди, з якими політсили йдуть на місцеві вибори
Місцеві вибори та епідеміологічна ситуація: на телеканалі "Інтер" стартувало масштабне ток-шоу (випуск за 11 вересня)
На телеканалі "Інтер" стартувало нове соціально-політичне ток-шоу "Мир чи війна". Програма вперше вийшла в ефір 11 вересня
Скандал із Вітольдом Фокіним та брудні майбутні вибори: що встигли обговорити народні обранці перед карантином
Народні депутати масово отримують позитивний тест на COVID-19. Тому Рада пішла чи то на карантин, чи то на канікули. На цілий місяць. У жовтні буде лише один пленарний день