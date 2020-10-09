В пятницу, 9 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич рассказал, как тестируют обычных украинцев и возмутился системой тестирования в стране.

С приходом министра Степанова ситуация несколько изменилась, по крайней мере, попытались что-то делать. Но, однозначно, эти 6 месяцев, что украинцы предоставили власти, украинцы дали возможность власти подготовиться, два месяца просидели в карантине...март, апрель и май. Мы выделили 65 млрд гривен, на то время это было 2 млрд 300 млн долларов. Фактически, все возможности для того, чтобы подготовить тестовые центры, лаборатории, чтобы действительно были не при больницах, а как в Венгрии, Румынии есть центры, где ты можешь сдать тест бесплатно. Где платит государство и где ты можешь сдать тест по собственному желанию, без всякой симптоматики.

"Есть вопрос к Максиму Владимировичу. Скажите, пожалуйста, почему, с вашим приходом на должность количество тестов увеличилось, но их сейчас катастрофически мало? Почему за 6 месяцев не были созданы новые лаборатории? Почему сегодня вы вынуждены были принять решение, что наши граждане смогут сдавать тесты в частных лабораториях, и за это будет платить государство? Почему в прошлый вторник, получив позитивный тест, я попросил в госбольнице протестировать родных - жену и детей, сказали: только если появится симптоматика? И я их тестировал в частной клинике. Поэтому, первое: какие основания получения бесплатного теста украинцам? И второе: измените ли вы протокол, чтоб в случае обнаружения больного, тестировалась бы сразу его семья?", - обратился с вопросом к министру здравоохранения Шуфрич.

"Перше - ви знаєте, що в нас, коли я прийшов на посаду, було 200 тестів на добу, зараз ми робимо більше 30 тисяч тестів. Для того, щоб зробити таку кількість ми 6 місяців не сиділи і нічого не робіли, а, навпаки, розвивали систему лабораторних тестів. А - закуповували обладнаня, Б - навчали наших фахівців. І далі ми розуміємо, що буде до 50 тисяч тестів на добу вже в листопаді місяці. Окрім того, ми почали отримувати перші тест-системи, закриті тест-системи ПЛР, які стоять в наших центрах СПІДа і туберкульозних центрах. В світі зараз з'явилися тест- системи на антиген, які ми вже на наступному тижні отримаємо в Україні, але саме на антинген. В нас є український виробник, який отримує сертифікацію, і це суттєво збільшить кількість тестувань і встановлення діагнозу. Ми б хотіли робити більше тестів, але в мене немає чарівної палочки за допомогою якої можливо було б це зробити", - видповів голова МОЗ Максим Степанов.

Напомним, по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.