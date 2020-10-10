Перевести дітей на дистанційне навчання у найближчі два тижні, - сьогодні з таким проханням до місцевої влади та директорів шкіл звернувся виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет. Причина - стрімке поширення коронавірусу.

До речі, нагадаємо, ще раніше київська влада вирішила перенести осінні канікули. Почати їх вже 21 жовтня - це пов'язано і з ковідною ситуацією, і з проведенням виборів - 25 числа.