В Україні можуть повернути дистанційне навчання школярів [ Редактировать ]
Перевести дітей на дистанційне навчання у найближчі два тижні, - сьогодні з таким проханням до місцевої влади та директорів шкіл звернувся виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет. Причина - стрімке поширення коронавірусу.
До речі, нагадаємо, ще раніше київська влада вирішила перенести осінні канікули. Почати їх вже 21 жовтня - це пов'язано і з ковідною ситуацією, і з проведенням виборів - 25 числа.
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