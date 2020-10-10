У Бейруті знову потужний вибух - у повітря злетів контейнер з дизельним паливом. У результаті - почалася сильна пожежа в житловому кварталі. Полум'я вже загасили. Та є жертви. За попередніми даними, не менше чотирьох людей загинули, ще кілька - поранені.

Нагадаємо, інший надпотужний вибух у порту Бейрута стався 4 серпня. Масштаб руйнацій був величезний - тоді загинули близько 200 людей і понад 6 тисяч зазнали травм.