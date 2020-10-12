Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон в пятый раз победил на президентских выборах Источник: Nakib Murodov

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон набрал на выборах главы государства 90,9% голосов и признан победителем. Об этом сообщает ЦИК Таджикистана.

Выборы президента Таджикистана прошли 11 октября. ЦИК признала их состоявшимися, явка составила 85,39%. Для победы достаточно набрать минимум 50% голосов избирателей.

Кроме Эмомали Рахмона от правящей Народно-демократической партии за пост главы государства также боролись депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Эмомали Рахмон находится у власти 28 лет. С 1992 по 1994 год занимал должность председателя Верховного совета, а с 1994 года занимает должность президента Таджикистана. Эти выборы стали для него пятыми.

В 2016 году в Таджикистане приняли поправки в Конституцию, по которым нынешний лидер может переизбираться неограниченное количество раз. Президент Таджикистана избирается на 7 лет. Он является главой как исполнительной власти, так и государства.

Президент преобладает в политической системе Таджикистана, поскольку обладает полномочиями по назначению и освобождению от должностей членов правительства, в том числе премьер-министра, руководителей исполнительных органов и судей.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в Таджикистане приостановили футбольный сезон.