Выборы президента Таджикистана: кто будет править следующие 7 лет [ Редактировать ]
Источник: Nakib Murodov
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон набрал на выборах главы государства 90,9% голосов и признан победителем. Об этом сообщает ЦИК Таджикистана.
Выборы президента Таджикистана прошли 11 октября. ЦИК признала их состоявшимися, явка составила 85,39%. Для победы достаточно набрать минимум 50% голосов избирателей.
Кроме Эмомали Рахмона от правящей Народно-демократической партии за пост главы государства также боролись депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).
Эмомали Рахмон находится у власти 28 лет. С 1992 по 1994 год занимал должность председателя Верховного совета, а с 1994 года занимает должность президента Таджикистана. Эти выборы стали для него пятыми.
В 2016 году в Таджикистане приняли поправки в Конституцию, по которым нынешний лидер может переизбираться неограниченное количество раз. Президент Таджикистана избирается на 7 лет. Он является главой как исполнительной власти, так и государства.
Президент преобладает в политической системе Таджикистана, поскольку обладает полномочиями по назначению и освобождению от должностей членов правительства, в том числе премьер-министра, руководителей исполнительных органов и судей.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в Таджикистане приостановили футбольный сезон.
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