Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула кандидатуру действующего президента страны Эмомали Рахмона на выборы главы государства 11 октября. Об этом сообщает "Sputnik Таджикистан".

Из 990 делегатов, проголосовавших на съезде партии, не было ни одного голоса против или воздержавшихся.

Эмомали Рахмон находится у власти 28 лет. С 1992 по 1994 год занимал должность председателя Верховного совета, а с 1994 года занимает должность президента.

Эти выборы станут пятыми для главы государства. В 2016 году в Таджикистане приняли поправки в Конституцию, по которым нынешний лидер может переизбираться неограниченное количество раз. Президент Таджикистана избирается на 7 лет. Он является как главой исполнительной власти, так и государства.

Кандидатом в президенты может быть гражданин Республики Таджикистан достигший 30-летнего возраста, имеющий высшее образование, владеющий таджикским языком и проживающий в Таджикистане в течение последних 10 лет, при этом за его выдвижение должно быть собрано не менее 5 % подписей избирателей.

Президент преобладает в политической системе Таджикистана, поскольку обладает полномочиями по назначению и освобождению от должностей членов правительства, в том числе премьер-министра, руководителей исполнительных органов и судей.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в Таджикистане приостановили футбольный сезон.