Мир Зеленского и Путина: в России сделали заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности заключения мирного соглашения с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока... Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами.
На уточняющий вопрос, предполагает ли, по мнению Москвы, урегулирование на Донбассе возвращение этой территории под контроль Киева, пресс-секретарь президента России ответил: "Читайте минские договоренности".
Напомним, Зеленский заявил, что верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которым вернет все временно оккупированные территории, включая Крым.
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