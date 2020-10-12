Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уйдет с поста, если не удастся завершить войну на Донбассе. Об этом он сказал в интервью ВВС HARDtalk.

Также он отметил, что не держится за власть.

Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым, Зеленский сказал:

Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру.

При этом Зеленский считает сложным вопрос завершения войны на Донбассе и большим прогрессом - разблокирование нормандского процесса.

Это очень сложный вопрос. Да, я хочу это сделать быстрее. Потому что я понимаю, ежедневно, который проходит, мы теряем наших людей. Но все же, мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно поддерживает Украину. Госпожа Меркель также. Мы вернули президента России.

Он напомнил, что Украине за год удалось вернуть 140 граждан, которые содержались в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Также на Донбассе соблюдается перемирие.

Мы реально не реагируем на одиночные обстрелы. Мы не должны сделать того, чтобы началась эскалация конфликта. Но есть боевые потери и это главный результат. За 75 дней боевых потерь – один человек погиб.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление по безвизу с Евросоюзом. Также мы писали о том, что Кличко попросил помощи у Кабмина.