Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий.

В понедельник, 12 октября, он провел селекторное совещание с руководителями областей по поводу ситуации с распространением COVID-19 в Украине, сообщает правительственный портал.

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Шмыгаль попросил отказаться, в том числе, от проведения конгрессов и конференций.

"В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль призвал некоторые города усилить карантин.

Также мы писали о том, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.