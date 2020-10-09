В Украине будут увеличивать ежедневное количество тестов на коронавирус. Таким образом правительство хочет уменьшить очереди за результатом теста. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Будем увеличивать количество тестов на COVID-19. Это нужно для того, чтобы уменьшить количество людей, которые ждут результат теста", - подчеркнул он.

Отметим, за минувшие сутки в Украине сделали 56 405 тестов на коронавирус, из них 32 658 ПЦР-тестов и 23 747 - методом ИФА.

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