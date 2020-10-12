Міносвіти закликає школи відправити дітей на карантин [ Редактировать ]
Міносвіти сьогодні надішле рекомендаційні листи до всіх закладів загальної середньої освіти. Будуть радити достроково розпочати канікули - з 15 до 30 жовтня. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет.
А ресторанам і клубам у червоній та помаранчевій зонах радять працювати до 22.00 години. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив, що у Києві, Одесі та Маріуполі почнуть готувати великі інфекційні госпіталі другої хвилі.
До роботи залучать інтернів та студентів-медиків. У багатьох регіонах лікарні, що приймають ковідних хворих, перевантажені.
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