До роботи у лікарнях залучать інтернів та студентів-медиків

Міносвіти сьогодні надішле рекомендаційні листи до всіх закладів загальної середньої освіти. Будуть радити достроково розпочати канікули - з 15 до 30 жовтня. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет.

А ресторанам і клубам у червоній та помаранчевій зонах радять працювати до 22.00 години. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив, що у Києві, Одесі та Маріуполі почнуть готувати великі інфекційні госпіталі другої хвилі.

До роботи залучать інтернів та студентів-медиків. У багатьох регіонах лікарні, що приймають ковідних хворих, перевантажені.