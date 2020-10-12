З 07 по 11 жовтня 2020 року на замовлення ГО “Аналітичний центр "Соціомодус" було проведено соціологічне опитування громадської думки жителів міст Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут, Мирноград, Лиман, Святогірськ, Покровськ, Соледар, Сіверськ і Маріуполь Донецької області щодо вподобань політичних сил та потенційних кандидатів на посади міських голів на чергових місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня цього року.

Була використана багатоступенева, стратифікована, індивідуальна вибірка, із застосуванням квотного методу відбору респондентів на останньому етапі. В опитуванні взяли участь особи, які досягли 18-річного віку та мають право голосу на виборах.

Методом вуличного особистого інтерв’ю було опитано:

м. Слов’янськ – 800 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 3,5%.

м. Краматорськ – 1090 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 3,1%.

м. Костянтинівка – 600 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 4,0%.

м. Бахмут – 600 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 4,0%.

м. Мирноград – 600 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 4,0%.

м. Лиман – 400 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 5,0%.

м. Святогірськ – 400 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 5,0%.

м. Покровськ – 600 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 4,0%.

м. Соледар – 400 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 5,0%.

м. Сіверськ – 400 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 5,0%.

м. Маріуполь – 800 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 3,5%.

Загальна вибірка для Донецької області, що включає міста Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут, Мирноград, Лиман, Святогірськ, Покровськ, Соледар, Сіверськ і Маріуполь склала 6690 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) склала 1,3%.

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці Донецької області на місцевих виборах:

Опозиційна платформа - За життя - 62,2

Слуга народу - 6,8

Європейська солідарність - 3,5

Опозиційний блок - 2,5

Батьківщина - 2,2

Інші - 12,3

Важко відповісти - 10,5

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м.Слов’янськ на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиційна платформа - За життя - 59,5

Слуга народу - ,3

Опозиційний блок - 6,5

Партія миру та розвитку 5,4

Наш край - 3,5

Європейська солідарність - 2

Батьківщина - 0,7

За майбутнє - 0,5

Важко відповісти - 13,6

Кого з кандидатів на голову Слов’янської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Слов’янськ:

Придворов П.А. - 43,7

Штепа Н.І. - 22,6

Лях В.М. - 18,5

Алтуніна О.М. - 7,5

Недосека Є.Ф. - 0,7

Секлецов А.В. - 1,5

Важко відповісти - 5,5

У разі другого туру:

Придворов П.А. - 55,9

Штепа Н.І. - 37,4

Важко відповісти - 6,7

У разі другого туру:

Лях В.М. - 27,4

Придворов П.А. - 62,8

Важко відповісти - 9,8

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м. Краматорськ на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиційна платформа - За життя - 50,2

Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск" - 21,6

Слуга народу - 7,5

Європейська солідарність - 4,3

Наш край - 2,3

Батьківщина - 2,2

За майбутнє - 2,2

Демократична сокира - 2,1

Партія Шарія - 1,5

Миру та розвитку - 1,4

Голос - 0,9

Перемога Пальчевського - 0,6

Сложно определиться - 3,2



Кого з кандидатів на голову Краматорської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Краматорськ:

Гончаренко А.В. - 42,2

Панков А.В. - 30,8

Савченко Ю.И. - 4,3

Трембач Ю.В. - 3,5

Шеховцев В.И. - 2,8

Ржавський В.И. - 2,3

Галан А.Г. - 1,4

Масло Я.С. - 0,9

Заиченко И.С. - 0,5

Охременко А.П. - 0,4

Милаш В.В. - 0,1

Сложно определиться - 10,8



За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м.Костянтинівка на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиціна платформа - За життя - 67,3

Слуша народу - 6,0

Європейська солідарніть - 5,2

Опозиційний блок - 4,5

Батьківщина - 3,1

Наш край - 2,9

Сила і честь - 2,1

За майбутнє - 1,7

Партія Зелених - 1,3

Важко відповісти - 5,9

Кого з кандидатів на голову Костянтинівської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Костянтинівка:

Азаров О.А. - 54,4

Кулік О.О. - 12,6

Чертков С.І. - 7,8

Нагінський В.Г. - 4,9

Суханова В.В. - 4,4

Хотєнков В.А. - 2,0

Полив'яний В.Г. - 0,9

Слюта О.А. - 0,5

Назарова Л.І. - 0,5

Кравець В.Н. - 0,2

Горбачьов С.А. - 0,1

Кондрашкіна О.А. - 0,1

Головчанська Є.В. - 0,1

Половінко І.А. - 0,1

Важко відповісти - 11,3



За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м.Бахмут на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиційна платформа - За життя - 67,1

Слуга народу - 8,1

Порядок - 4,2

Європейська солідарність - 3,4

Батьківщина - 2,1

Опозиційний блок - 1,8

За майбутнє - 0,8

Важко відповісти - 12,5

Кого з кандидатів на голову Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Бахмут:

Рева О.О. - 41,8

Слесарєв В.В. - 41,4

Сечкін Г.Г. - 2,3

Губа А.С. - 2,1

Осадча Т.М. - 0,5

Фісун С.О. - 0,4

Гетьман Д.М. - 0,3

Смірнова А.Я. - 0,2

Натрошвілі Р.Н. - 0,1

Важко відповісти - 10,9

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м.Мирноград на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиційна платформа - За життя - 60,1

Молодіжна партія України - 7,8

Порядок - 7,3

Європейська солідарність - 4,3

За майбутнє - 4,8

Слуга народу - 4,1

Опозиційний блок - 2,3

Батьківщина - 1,6

Наш край - 0,5

Важко відповісти - 7,2

Кого з кандидатів на голову Мирноградської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Мирноград:

Ревва Л.М. - 45,4

Трєбушкін О.В. - 14,5

Брикалов О.Л. - 14,5

Брикалов О.Л. - 14,0

Андрійченко К.С. - 10,5

Соколов О.А. - 3,9

Шиманський Є.В. - 1,7

Тріфонов В.Я. - 0,9

Бусов М.М. - 0,8

Поляков Д.А. - 0,8

Важко відповісти - 7,5



За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м.Лиман на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиційна платформа - За життя - 62,3

Слуга народу - 6,5

Порядок - 3,9

Європейська солідарність - 3,2

За майбутнє - 2,5

Батьківщина - 2,0

Опозиційний блок - 1,9

Наш край - 0,8

Партія миру та розвитку - 0,9

Важко відповісти - 16,0

Кого з кандидатів на голову Лиманської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Лиман:

Перебейніс А.Л. - 47,5

Цимідан П.Ф. - 21,7

Журавльов О.В. - 21,3

Мараховський О.В. - 2,1

Жабін А.С. - 2,4

Важко відповісти - 5,0

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м.Святогірськ на виборах депутатів місцевих рад:

ПАРТІЯ %

1 ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ 65.4

2 СЛУГА НАРОДУ 6.5

3 ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ 3.5

4 НАШ КРАЙ 3.2

5 ОППОЗИЦІЙНИЙ БЛОК 1.3

6 БАТЬКІВЩИНА 1.4

7 СИЛА І ЧЕСТЬ 0.7

8 ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ 0.4

9 ГОЛОС 0.5

10 ЗА МАЙБУТНЄ 0.2

11 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 16.9

Кого з кандидатів на голову Святогірської міської об‘єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Святогірськ:

КАНДИДАТ %

1 БАНДУРА В.В. 52.1

2 МОРОЗ В.С. 9.3

3 ЧЄРНІКОВ К.Г. 9.0

4 СТУКАЛО Е.О. 7.4

5 ДУБОГРАЙ І.В. 5.2

6 ДОЛЯ В.А. 1.5

7 РИБАЛКІН В.Н. 0.5

8 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 15.0

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м.Покровськ на виборах депутатів місцевих рад:

ПАРТІЯ %

1 ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ 49.5

2 ПОРЯДОК 15.4

3 МОЛОДІЖНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 8.1

4 СЛУГА НАРОДУ 3.9

5 ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ 3.3

6 ЗА МАЙБУТНЄ 3.2

7 БАТЬКІВЩИНА 2.4

8 ОППОЗИЦІЙНИЙ БЛОК 1.8

9 НАШ КРАЙ 0.6

10 ГОЛОС 0.4

11 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 11.4

Кого з кандидатів на голову Покровської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Покровськ:

Артемов Д.Ю. - 36,8

Требушкін Р.В. - 25,7

Андрейченко С.С. - 24,8

Стебель А.Л. - 2,5

Карнаул В.В. - 1,4

Машир Р.В. - 3,0

Ташлицька Л.А - 0,9

Швидкий С.Е. - 0,7

Демідова Т.Н. - 1,4

Важко відповісти - 2,8

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м. Соледар на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиційна платформа - За життя - 65,2

Слуга народу - 14,8

Опозиційний блок - 4,2

За майбутнє - 4,9

Батьківщина - 2,9

Важко відповісти - 8,0

Кого з кандидатів на голову Соледарської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м. Соледар:

Степаненко А.Н. - 51,1

Пластун Е.Ю. - 27,2

Сухинин Я.А. - 4,7

Важко відповісти - 17,0

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м. Сіверськ на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиційна платформа - За життя - 62,4

Наш край - 17,2

Слуга народу - 8,8

Європейська солідарність - 5,2

Батьківщина - 1,6

Важко відповісти - 4,8

Кого з кандидатів на голову Сіверської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м. Сіверськ:

Черняєв А.А. - 44,4

Масюженко В.А. - 25,2

Гура А.Н. - 16,8

Чумак Т.Ф. - 2,4

Череповская Е.Н. - 2,0

Важко відповісти - 9,2

За представників якої політичної сили готові проголосувати мешканці м.Маріуполь на виборах депутатів місцевих рад:

Опозиційна платформа - За життя - 50,3

Блок Вадима Бойченка - 25,5

Партія Шарія - 7,5

Слуга народу - 3,3

Наш край - 2,5

Батьківщина - 1,9

За майбутнє - 1,7

Сила людей - 1,0

Європейська солідарність - 0,6

Удар - 0,2

Важко відповісти - 5,4

Кого з кандидатів на голову Маріупольської міської об’єднаної територіальної громади готові підтримати мешканці м.Маріуполь:

Клименко В.С. - 41.7

Бойченко В.С. - 39,6

Клюєв М.М. - 2,9

Муглі Л.В. - 2,2

Башкірова Ю.І - 2,0

Важко відповіісти - 11,6

У разі другого туру:

Бойченко В.С. - 46,1

Клименко В.С. - 51,2

Важко відповісти - 2,7