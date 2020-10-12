І Харківщина, про яку йшлося у матеріалі нашої Світлани Шекери, у лідерах із поширення Ковіду. За останню добу там майже 750 інфікувань. І це антирекорд.

Крім того, високий рівень захворюваності - у Сумській, Полтавській та Хмельницькій областях. І вже традиційно - в Києві. Загалом по Україні напередодні коронавірус виявили майже в чотирьох із половиною тисяч пацієнтів. І таке зниження може бути пов'язане із вихідними, коли тестувань роблять менше. Померли - 43 людини. У МОЗі повідомляють: у ковідних хворих дедалі частіше діагностують пневмонію.