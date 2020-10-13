Нацбанк ввел в обращение новую монету (фото) [ Редактировать ]
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету под названием "Передовая". Она посвящена работникам медицинской и военной сферы.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Монету номиналом 5 гривен выпустили тиражом в 45 тыс. штук. Она введена в обращение 12 октября.
"Посвящена медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия, можно победить", - отметили в НБУ.
Напомним, с 7 октября Нацбанк ввел в обращение монету "Амет-Хан Султан".
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