Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету под названием "Передовая". Она посвящена работникам медицинской и военной сферы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Монету номиналом 5 гривен выпустили тиражом в 45 тыс. штук. Она введена в обращение 12 октября.

"Посвящена медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия, можно победить", - отметили в НБУ.

Напомним, с 7 октября Нацбанк ввел в обращение монету "Амет-Хан Султан".