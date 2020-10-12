Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2020 года поднял официальный курс до отметки 28,24 гривен за доллар. Это на четыре копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на уровне 28,2481 гривен за 1 доллар (+0,0383 грн). При этом курс доллара на 12 октября составлял 28,2098 гривен за 1 доллар.

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.