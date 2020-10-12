НБУ поднял курс доллара на 13 октября [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2020 года поднял официальный курс до отметки 28,24 гривен за доллар. Это на четыре копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на уровне 28,2481 гривен за 1 доллар (+0,0383 грн). При этом курс доллара на 12 октября составлял 28,2098 гривен за 1 доллар.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
по теме
Курс доллара на 12 октября: гривна продолжает укрепляться
Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
НБУ понизил курс доллара на 8 октября
Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
НБУ повысил курс доллара до максимума за два года
Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Курс доллара поднялся до максимума за два года - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2020 года установил официальный курс
Курс доллара на 30 сентября: гривна стремительно дешевеет
Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем