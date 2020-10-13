У Київському військовому шпиталі помер важкопоранений 26 річний Олександр Фарина. Боєць служив у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді у полку сил спеціальних операцій. Олександр був важко поранений у квітні. Загалом його оперували 20 разів. Захисника України поховають на його малій батьківщині в селі Кадиївка на Хмельниччині.