У Києві помер важкопоранений молодий військовослужбовець [ Редактировать ]
У Київському військовому шпиталі помер важкопоранений 26 річний Олександр Фарина. Боєць служив у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді у полку сил спеціальних операцій. Олександр був важко поранений у квітні. Загалом його оперували 20 разів. Захисника України поховають на його малій батьківщині в селі Кадиївка на Хмельниччині.
по теме
Prev Next
13 октября 2020 08:07
У київському шпиталі помер боєць гірсько-штурмової бригади
У київському військовому шпиталі помер важкопоранений 26 річний Олександр Фарина. Боєць служив у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді у полку сил спеціальних операцій
07 октября 2020 13:04
От коронавируса умер еще один украинский военный
В среду, 7 октября, в Украине от коронавируса умер одиннадцатый военнослужащий
04 октября 2020 08:20
В Киеве зарезали администратора продуктового магазина
Неизвестный нанес потерпевшей множество ножевых ранений от которых она скончался до приезда медиков
26 сентября 2020 21:20
На Киевщине пьяный угонщик устроил масштабное ДТП
Пьяный угонщик разбил сразу 4 автомобиля