Карантин ужесточили: как будут работать рестораны и кафе [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабинет министров Украины ограничил часы работы ресторанов и других заведений общественного питания. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
Планируется запретить их работу с 22:00 до 7:00 в рамках усиления карантина.
Предлагается ввести ограничения на работу ресторанов и других заведений не позднее 22 часов даже в зеленом уровне, желтом и оранжевом... работа с 22:00 до 7:00 субъектов хозяйствования с предоставлением услуг общественного питания без организации досуга будет запрещена. Кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря.
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