Карантин продлят до конца года - Шмыгаль [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал важное заявление. Об этом он заявил на заседании правительства.
Так, по его словам, правительство продлит карантин в Украине до конца года. Также в постановление о карантинных ограничениях внесут изменения.
Шмыгаль отметил, что это наиболее действенный механизм для предотвращения распространения коронавируса.
Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев.
Ранее Зеленский рассказал о вариантах получения вакцины от коронавируса.
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