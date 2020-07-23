Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу ее лидера "Князя". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Группировка длительное время промышляла различными тяжкими преступлениями: вымогательством, рейдерством и заказными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Организатором банды является ранее судимый за убийство гражданин по кличке "Князь", который руководил ее деятельностью из-за границы. В состав ОПГ входили также бывшие правоохранители. Задержаны четверо лидеров и активных участников ОПГ.

Действия злоумышленников квалифицируются по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти. Следователи изучают материалы, которые могут связывать группировку "Князя" с рядом резонансных преступлений в регионе.

По месту жительства участников банды провели 27 обысков. Изъято почти 8,4 млн грн, около $170 тыс. и 40 тысяч евро. В руки оперативников попали черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов.

Ранее сообщалось, что ГБР задержало сутенера из СБУ, который "крышевал" проституток.