Из Covid-фонда выделили почти 3 млрд гривен: на что пойдут деньги [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, в ходе заседания правительства было принято решение выделить Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из Covid-фонда. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В частности, 1 875 149,6 тысячи гривен направят на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь.
На обеспечение готовности и реагирования лабораторных центров, входящих в сферу управления Минздрава, государственных учреждений "Центр общественного здоровья" и Украинский научно-исследовательский противочумный институт Мечникова Минздрава, пойдет 1 068 084,2 тысячи гривен.
Кроме того, 46 811,5 тысячи гривен выделили на закупку лекарственного средства ремдесивир.
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