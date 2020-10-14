Сьогодні українці відзначають одразу чотири свята. Віднедавна День захисника України. Указ про святкування підписав Петро Порошенко 2014 року, щоб ушанувати мужність і героїзм тих, хто боронить незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Дату обрали невипадково, адже на цей день припадає православне свято Покрови та День українського козацтва. Також вважається, що саме 14 жовтня була заснована "Українська повстанська армія".

Своїм головним завданням УПА вбачала підготовку потужного повстання, а потім створення самостійної єдиної держави, що мала включати в себе всі етнічні українські землі.