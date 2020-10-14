Безболісний тест на коронавірус розробили французькі науковці. Жодних мазків із горла чи зразків крові. Медики беруть для аналізу краплю слини. Кладуть її у портативний девайс, який підігрівається.

Результат відомий вже за 40 хвилин: якщо рідина жовта - значить людина інфікована, якщо помаранчева - здорова. За словами науковців, тест можна зробити самостійно, його точність майже до 90 відсотків. Наразі лабораторія чекає затвердження від регулятора, щоб тести надійшли в продаж.

Александра Прійо, виконавчий директор лабораторії: