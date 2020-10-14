Французи розробили безболісний тест на COVID-19 [ Редактировать ]
Безболісний тест на коронавірус розробили французькі науковці. Жодних мазків із горла чи зразків крові. Медики беруть для аналізу краплю слини. Кладуть її у портативний девайс, який підігрівається.
Результат відомий вже за 40 хвилин: якщо рідина жовта - значить людина інфікована, якщо помаранчева - здорова. За словами науковців, тест можна зробити самостійно, його точність майже до 90 відсотків. Наразі лабораторія чекає затвердження від регулятора, щоб тести надійшли в продаж.
Александра Прійо, виконавчий директор лабораторії:
Особливість у тому, що це польовий тест, тобто його можна зробити будь-де, не тільки в лабораторіях. Він не спричиняє дискомфорту, а також зменшує ризик зараження того, хто бере зразок. Тому ця розробка буде корисною в умовах, де люди тісно контактують, як-от: на спортивних і розважальних заходах чи в офісах.
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