У столиці від самого ранку до Дня захисника стартує патріотичний велопробіг. Що цікавого підготували організатори в умовах карантину - розпитаємо в нашої кореспондентки Анастасії Старовойт. Вона на місці старту велоколони. Насте, доброго ранку. Чи почали вже збиратися учасники велопробігу?

Ми зараз перебуваємо на Михайлівській площі, звідки за годину стартують учасники велопробігу. Поки що людей небагато. Але організатори очікують понад дві сотні охочих. Долучитися міг кожен охочий, безконтактно заповнивши онлайн форму реєстрації.

Правил у велопробігу всього три: на території заборонено з'являтись у стані сп'яніння, із політичною символікою та без індивідуальних засобів захисту - масок і шоломів.

Віктор, учасник патріотичного велопробігу:

Это очень хорошо, очень интресно - люди из разных сфер жизни присоединяются. Интересуются, что происходит в стране.

Єгор Воробйов, організатор патріотичного велопробігу:

Сподіваємось, що буде багато людей у всіх буде святковий настрій, тому що все ж таки свято, незважаючи на що воно трошки з сумним відтінком, бо триває війна. Це свято захисників України і воно все ж таки свято. Ми дотримуємось всіх карантинних вимог, в стартовій зоні всі будуть в масках, на фініші стоять столи з санітайзерами.

Організатори підрахували, що до фінішної прямої велосипедисти доберуться приблизно за годину. Кінцевою точкою маршруту стане Державний Прапор України біля Музею історії України у Другій Світовій війні. Рух автотранспорту маршрутом велопробігу обмежать з 9.00 до 14.00. Детальну карту руху можна знайти на сайті КМДА.

До речі, переможців і переможених сьогодні не буде. Велолюбителі просто хотіли зробити цей день символічним, пам'ятним та спортивним.