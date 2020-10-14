Дональд Трамп станцював для прихильників під гімн геїв [ Редактировать ]
Тим часом Трамп станцював для своїх прихильників - після виступу у Флориді. Президента США "завела" пісня музичного гурту Village People - YMCA. Енергійні рухи американського президента одразу ж оцінили соцмережі.
Деякі користувачі писали, що Трамп молодець, мовляв, живе на повну та вміє радіти життю, інші розкритикували: як він сміє танцювати, коли в країні стільки життів забрав коронавірус, та мовляв, дивно, що для танцю президент США обрав неофіційний гімн геїв.
по теме
Трамп требует вывести американские войска из Сомали
В Белом доме негативно оценивают такое решение
Поцілую кожного: Дональд Трамп налякав опонентів велелюбністю
Президент виходить на мітинг з відкритим обличчям, весело посміхаючись. Замість фірмових червоних кашкетів, які презентував зазвичай, кидає у натовп маски, але це скоріше сувенір ніж бажання когось захистити.
Байден розкритикував Трампа за "пасивність" у ситуації з Карабахом
На думку Байдена, Білий дім віддав повну ініціативу щодо розв'язання конфлікту в регіоні Москві. А мав би чітко висловитися щодо дій Азербайджану та Вірменії, а також втручання Туреччини.
Розцілую усіх: Дональд Трамп відновив передвиборчі мітинги
У Флориді Дональд Трамп обіцяв поцілувати кожного свого прихильника - наскільки це безпечно і чому навіть американські журналісти бояться літати з Трампом на його заходи?
Муж Дорофеевой заявил об изменах
Певец и телеведущий Владимир Дантес рассказал о том, как изменял своим девушкам