Тим часом Трамп станцював для своїх прихильників - після виступу у Флориді. Президента США "завела" пісня музичного гурту Village People - YMCA. Енергійні рухи американського президента одразу ж оцінили соцмережі.

Деякі користувачі писали, що Трамп молодець, мовляв, живе на повну та вміє радіти життю, інші розкритикували: як він сміє танцювати, коли в країні стільки життів забрав коронавірус, та мовляв, дивно, що для танцю президент США обрав неофіційний гімн геїв.