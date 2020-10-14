У Бахмуті на економічному форумі депутати та підприємці обговорили проблеми вітчизняної економіки [ Редактировать ]
Коронавірус атакує Верховну Раду. Під куполом нарахували вже майже сотню хворих - 60 депутатів і 30 працівників апарату. Втім, за словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, на карантин не підуть - будуть працювати, хоча засідань до кінця місяця в планері немає - оскільки народні обранці зайняті місцевими виборами. Політичний калейдоскоп - далі.
* * *
Обговорити проблеми бізнесу та промисловості Донбасу, а ще знайти шляхи до миру - це головні теми форуму в Бахмуті. Там народні депутати, кандидати та підприємці обговорили проблеми економіки.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
С людьми, которые не благодаря условиям власти, а вопреки всем тем сегодня противостояниям - сохраняют рабочие места. Платят заработные платы, содержат свои семьи и верят в то, что вернется мир на нашу украинскую землю. На уровне парламента и правительства отказываются сегодня принимать хоть какие-то программы для всей Украины, для поддержки аграриев, для поддержки промышленности, для поддержки предпринимателей.
* * *
Раціонально витрачати гроші з коронавірусного фонду, а ще підвищити зарплати медикам і створити спеціальний штаб боротьби з пандемією на чолі з президентом - про це сьогодні говорили кандидати у депутати в столичну міськраду від "Батьківщини".
Алла Шлапак, кандидат у депутати Київської міськради від "Батьківщини":
Сьогодні, на жаль, ми фіксуємо по місту Києву масове збільшення звільнення медичних працівників. Вирішити це питання неможливо простими закликами, або інформаційною підтримкою. Це можливо зробити лише заплативши достатньо коштів медикам за їхню роботу.
* * *
Зменшити комунальні тарифи для киян та витрати пенсіонерів за рахунок міського бюджету - про це говорив кандидат на посаду міського голови столиці Олександр Попов на зустрічі з городянами.
Олександр Попов, кандидат у мери Києва від "Опозиційної платформи - За життя":
Нам важно уменьшить тарифы на ЖКХ, сокращения расходов на медикаменты - и это через систему "карточка киевлянина". Уменьшение расходов пенсионеров за счет местного бюджета. Вы конечно спросите, где в местном бюджете на это деньги? А я скажу, что они есть. У Киева бюджет - 60 млрд. Просто его нужно рационально использовать.
* * *
Ухвалити законопроект, який має знизити газові тарифи на третину, напередодні закликав парламент міський голова Києва та кандидат у мери Віталій Кличко. За його словами, народні депутати повинні на своєму рівні знизити ціну для Теплокомуненерго. А це, своєю чергою, дозволить знизити розцінки на опалення та гарячу воду у платіжках людей.
по теме
Підвищити рівень життя: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає справедливої індексації пенсій
Депутати переконані: підвищити рівень життя українських пенсіонерів - цілком можливо
Вибори-2020 будуть найбруднішими в історії України: в "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні масовими фальсифікаціями на дільницях
Серія інспекцій накрила місто напередодні виборчого сезону. Та хто б не інспектував столицю та її околиці - основними суддями лишаються кияни. Чого люди очікують від муніципалітету
"Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань на Херсонщині
Якби місцеві вибори на Херсонщині відбулись уже зараз, - "Українська соціологічна група" провела дослідження вподобань українців
У Слов'янську представили кандидата у мери від "Опозиційної платформи - За життя" Павла Придворова
Фракція "Опозиційна платформа - За життя" висуває на ключові посади професіоналів, які мають власні програми розвитку і точно знають, як навести лад на місцях
Очікування від місцевих виборів: на Миколаївщині провели соцдослідження політичних вподобань українців
Якби вибори в Миколаївські області відбулися вже зараз, - таке дослідження провела "Українська соціологічна група". В облраді найбільший рейтинг довіри мають кандидати від "Опозиційної платформи - За життя"