Коронавірус атакує Верховну Раду. Під куполом нарахували вже майже сотню хворих - 60 депутатів і 30 працівників апарату. Втім, за словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, на карантин не підуть - будуть працювати, хоча засідань до кінця місяця в планері немає - оскільки народні обранці зайняті місцевими виборами. Політичний калейдоскоп - далі.

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Обговорити проблеми бізнесу та промисловості Донбасу, а ще знайти шляхи до миру - це головні теми форуму в Бахмуті. Там народні депутати, кандидати та підприємці обговорили проблеми економіки.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

С людьми, которые не благодаря условиям власти, а вопреки всем тем сегодня противостояниям - сохраняют рабочие места. Платят заработные платы, содержат свои семьи и верят в то, что вернется мир на нашу украинскую землю. На уровне парламента и правительства отказываются сегодня принимать хоть какие-то программы для всей Украины, для поддержки аграриев, для поддержки промышленности, для поддержки предпринимателей.

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Раціонально витрачати гроші з коронавірусного фонду, а ще підвищити зарплати медикам і створити спеціальний штаб боротьби з пандемією на чолі з президентом - про це сьогодні говорили кандидати у депутати в столичну міськраду від "Батьківщини".

Алла Шлапак, кандидат у депутати Київської міськради від "Батьківщини":

Сьогодні, на жаль, ми фіксуємо по місту Києву масове збільшення звільнення медичних працівників. Вирішити це питання неможливо простими закликами, або інформаційною підтримкою. Це можливо зробити лише заплативши достатньо коштів медикам за їхню роботу.

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Зменшити комунальні тарифи для киян та витрати пенсіонерів за рахунок міського бюджету - про це говорив кандидат на посаду міського голови столиці Олександр Попов на зустрічі з городянами.

Олександр Попов, кандидат у мери Києва від "Опозиційної платформи - За життя":

Нам важно уменьшить тарифы на ЖКХ, сокращения расходов на медикаменты - и это через систему "карточка киевлянина". Уменьшение расходов пенсионеров за счет местного бюджета. Вы конечно спросите, где в местном бюджете на это деньги? А я скажу, что они есть. У Киева бюджет - 60 млрд. Просто его нужно рационально использовать.

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Ухвалити законопроект, який має знизити газові тарифи на третину, напередодні закликав парламент міський голова Києва та кандидат у мери Віталій Кличко. За його словами, народні депутати повинні на своєму рівні знизити ціну для Теплокомуненерго. А це, своєю чергою, дозволить знизити розцінки на опалення та гарячу воду у платіжках людей.