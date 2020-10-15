Оборонців української землі згадували напередодні по всій державі. Як відзначали День захисника - бачили мої колеги

Свою військову форму та нагороди Олег Штефан одягає лише у святкові чи пам'ятні дні. Покрова теж у цьому переліку. Від початку війни на Донбасі Олег узяв до рук зброю і став на захист України. У лавах батальйону "Донбас" він звільняв Слов'янськ, Бахмут, Лисичанськ. А двадцять сьомого серпня потрапив у полон під Іловайськом.

Да я уже просто хочу жить уже без войны. Не надо было брать оружие.

На цих кадрах принизливого допиту українських вояків - Олег на задньому плані. Понад чотири місяці сержант-розвідник перебував у полоні російських найманців. Однак про те, що пішов воювати добровольцем, ані трохи не шкодує.

Те, що потрібно буде захищати країну, зрозумів ще в лютому чотирнадцятого, коли на Майдані втратив друга. Та от тільки на фронт Олегові тепер - зась: катування найманців далися взнаки.

Олег Штефан, учасник бойових дій:

На превеликий жаль, що після полону так склалося здоров'я, що не можливо туди вернутись - мало зробив для країни, для свого народу, ні, пішов би знов.

У Дніпрі героїв вшановували на алеї Небесної сотні. За шість років війни на сході - Дніпропетровщина втратила понад шістсот захисників. Тут ім'я і світлина кожного. Нещодавно на цьому місці з'явилося і фото Артема Бондаренка. Він загинув першого вересня, коли гасив пожежу на Луганщині.

Олеся Бондаренко, сестра загиблого Артема Бондаренка:

До сих пор неизвестно почему был пожар, толи взрывали снаряды, толи поджог толи просто стихийное бедствие.

У Харкові ветерани та волонтери зібралися біля монумента захисникам України. Анжела Денисенко викладач у педагогічному. Як онука офіцера, не змогла сидіти вдома, коли прийшла війна. Із харків'янами створили волонтерську групу "Хелп Армі", допомагають воїнам і навіть організували свій музичний батальйон.

Анжела Денисенко, волонтерка:

Були концерти навіть під обстрілом. Чутно і автоматні черги, але ми розуміли, що це найменше, що ми можемо зараз хлопцям дати - підтримати. І показати, що ми не боїмось.

В кожному місті та селі полеглих бійців згадали хвилиною мовчання. А живих словами вдячності. Адже новітні герої війни в незалежній Україні довели: готові будь-якої миті стати на захист своєї землі.