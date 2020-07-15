Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом самолета рейса МН17. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского суда.

По данным правительства Нидерландов, самолет был сбит из зенитной ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена ​​Российской Федерацией. Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несло ответственность за смерти в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды