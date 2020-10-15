Третий вопрос будет касаться сокращения числа народных депутатов с нынешних 450 до 300 Источник: Офис президента Украины

В сети активно распространяется "опросник Зеленского" со всеми пятью вопросами, которые планируют задать украинцам на местных выборах 25 октября.

При этом третий вопрос из анкеты совпадает с тем, который в пятницу, 16 октября, задаст президент Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Стране", что он будет касаться сокращения депутатского корпуса с нынешних 450 до 300.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами. Глава государства снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев.

Уже известны первые двух вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Третий будет о сокращении числа народных депутатов до 300 человек, последние два - про легализацию марихуаны в медицинских целях и о праве Украины на использование Будапештского меморандума для восстановления своей территориальной целостности.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента Украины объяснили необходимость создания на Донбассе свободной экономической зоны.