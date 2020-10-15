В сеть слили опросник Зеленского со всеми пятью вопросами (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В сети активно распространяется "опросник Зеленского" со всеми пятью вопросами, которые планируют задать украинцам на местных выборах 25 октября.
При этом третий вопрос из анкеты совпадает с тем, который в пятницу, 16 октября, задаст президент Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Стране", что он будет касаться сокращения депутатского корпуса с нынешних 450 до 300.
Напомним, Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами. Глава государства снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев.
Уже известны первые двух вопроса:
- Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Третий будет о сокращении числа народных депутатов до 300 человек, последние два - про легализацию марихуаны в медицинских целях и о праве Украины на использование Будапештского меморандума для восстановления своей территориальной целостности.
Как сообщалось ранее, в Офисе президента Украины объяснили необходимость создания на Донбассе свободной экономической зоны.
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