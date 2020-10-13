В день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Гражданам предложат ответить на пять вопросов. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В обращении он напомнил, что Верховная рада пытается закрепить механизм народовластия соответствующим законом.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - отметил Зеленский.

Он также объяснил важность этого опроса фразой "будет так, как решишь ты". В то же время он подчеркнул, что сами вопросы станут известны позже.

Ранее ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня.