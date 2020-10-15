Создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы реинтеграции. Поэтому об этом решили спросить на всеукраинском опросе. Такое заявление сделали в пресс-службе Офиса президента.

У Зеленского считают, что этот вопрос сможет обеспечить возможность укоренения эффективной реинтеграционной модели, которая объединяет регион, делает его привлекательным для бизнеса и восстанавливает инфраструктуру.

Исходим именно с той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы.

Вместе с тем, в Офисе президента заявили об осознании влияния пропаганды на людей, которые живут неподалеку линии разграничения. Также до деоккупации сохраняется риск эскалации.

Соответственно, привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин.