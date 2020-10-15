Украинскому послу в Беларуси Игорю Кизиму вручили ноту МИДа из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине. Об этом сообщает МИД Беларуси.

В Минске указ украинского президента назвали "недружественным и дискриминационным", "граничащим с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь".

Принятие вышеупомянутого Указа подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью.

Минск пригрозил Киеву ответными мерами для защиты национальных интересов.

Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами.

Ранее сообщалось, что Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси.