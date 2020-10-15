В Минске пригрозили Киеву за переманивание IT-специалистов [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
Украинскому послу в Беларуси Игорю Кизиму вручили ноту МИДа из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине. Об этом сообщает МИД Беларуси.
В Минске указ украинского президента назвали "недружественным и дискриминационным", "граничащим с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь".
Принятие вышеупомянутого Указа подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью.
Минск пригрозил Киеву ответными мерами для защиты национальных интересов.
Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами.
Ранее сообщалось, что Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси.
по теме
Зеленский упростил иммиграцию для беларуских "айтишников"
Указ опубликовали в интернет-представительстве главы государства
Володимир Зеленський спростив в'їзд для білоруських ІТ-спеціалістів
Тих, кому несила залишатиЗеленський розпорядився спростити в'їзд для тамтешніх ІТ-шниківся в Білорусі, приймає Україна. Президент Зеленський розпорядився спростити в'їзд для тамтешніх айтішників
Статус Лукашенко: в МИД приняли решение
В среду, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление
Зеленский едет в Турцию: какая цель у президента
Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Турцию
Зеленский назначил новую главу Черниговской ОГА
В четверг, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации