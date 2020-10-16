Шість порушень режиму тиші було з боку бойовиків минулої доби. Російські найманці обстріляли позиції поблизу Причепилівки, а також двічі відкривали вогонь по захисниках Авдіївки та Новотошківського. Атакували з гранатометів та стрілецької зброї. Серед армійців втрат і поранених немає.

Крім того, підрозділи ООС знешкодили ворожий безпілотник, що перетнув лінію розмежування біля Пищевика.