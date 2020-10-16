Выходные 17-18 октября станут незабываемыми для многих знаков зодиака. Они обещают запомниться на долго.

Узнайте, что ожидает именно вас.

Овен

В эти дни было бы хорошо составить в голове список всего того, что вы собираетесь изменить. Сейчас весь мир требует от вас активных действий. Даже если кажется, что вам требуется значительно больше усилий и энергии, верьте, что у вас есть поддержка, нужная, чтобы продвигать важный план вперед.

Телец

Консервативность и осторожность - это правильная стратегия для финансов, но когда дело касается эмоций, вам нужно быть щедрее. Поделитесь своими чувствами со всеми, кто хочет их выслушать. Даже если вам нечего сказать, просто начните говорить...

Близнецы

На выходных любознательность и развитый интеллект заведут вас на неизведанную территорию. Изменить жизнь проще, чем вам кажется. Дерзайте!

Рак

В эти дни вы будете разрываться между несколькими вариантами - и все будут недостаточно хороши. Постарайтесь выбрать лучший из возможных, если, конечно, не получится отложить решение до следующей недели.

Лев

В жизни ваших друзей происходит больше, чем кажется на первый взгляд, но придется постараться, чтобы докопаться до правды. Результат того стоит; разузнайте побольше и поддержите их при необходимости.

Дева

В эти дни не стоит зацикливаться на мелочах, так как они отвлекают вас от по-настоящему важных дел. Мелкие проблемы - часть жизни, но сейчас грядет нечто необычное. И вы в силах это остановить!

Весы

В эти выходные вы будете беззастенчиво с кем-то флиртовать, а "объект" этому только рад! Поначалу ваш напор может напугать, но позже это сменится удовольствием… а там - кто знает!

Скорпион

В эти дни выбирайте простые решения. Сейчас сложность подходит вам меньше, чем обычно. Вы сможете достичь немалого прогресса, если не будете усложнять себе жизнь.

Стрелец

В эти дни не молчите. Если вы не скажете миру о своих желаниях, он их никак не угадает. Ваша социальная энергия пребывает в идеальном равновесии, так что открыться будет не сложно.

Козерог

Как ни странно, в эти выходные может появиться новое рабочее предложение - весьма нетрадиционное. На вас возложат новые задачи - либо состоится знакомство с идеальным партнером по бизнесу.

Водолей

В эти дни протяните руку помощи тому, кто в ней нуждается. Это может быть родственник или чужой человек, но так или иначе, вам нужно не побояться сделать шаг вперед.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам на этих выходных простить долг, особенно если речь идет о ребенке или члене семьи. Просто сделайте вид, что ничего никогда не было.

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