Студенты украинских университетов будут посещать занятия дистанционно с 15 октября до 15 ноября. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, все студенты должны обязательно уехать из общежитий и им необходимо вернуть средства за проживание.

Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехавшим из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года).

Позже Шкарлет добавил, что принудительно студентов никто выселять из общежитий не будет, но они являются метами потенциально опасными для распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что председатель медицинского комитета Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий рассказал, как будут учиться украинские студенты.