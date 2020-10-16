В пятницу вечером, 16 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич прокомментировал 5 вопросов Зеленского украинскому народу.

"Понятно, что грядут выборы и президент в очередной раз хочет, использовав свое имя, как-то повлиять в свою сторону. Это фактически первое испытание для команды "слуг народа" после того, как произошли президентские и парламентские, что же они стоят на сегодня. Это очень опасная игра, затеянная президентом. Но я примерно догадываюсь, кто этот карнавал будет оплачивать. Во-первых, согласно Конституции мы знаем, что народовластие может быть через парламент, выборы или, скажем, через народный плебисцит. Кстати, по референдуму, до сегодняшнего дня - нет. Президент просто забыл свое обещание.

Такого опроса нигде не предусмотрено. Сказать, что это полностью незаконно - нельзя. Но это точно не конституционно. Нужно, чтобы кто-то считал, чтобы это воспринималось не как манипуляция, а действительно. Кто это оплачивает? Ведь стоит бумага, кто-то считает и тд. Вот четвертый вопрос в этом всем, я так себе думаю, что именно лоббисты легализации наркотиков и оплачивают. Потому, что настолько важны вопрос сегодня для Украины легализация каннабиса и тд? Если оно будет легализовано именно в лечебных целях, то в нашей коррупционной стране, что будет с ним? Ну это такое", - заявил депутат.

Также он выразил своем мнение по каждому остальному пункту.

"Пункт про "довічне ув'язнення" у меня просто вызывает смех. Вы хотя бы выгоните коррупционеров с работы. Мы сегодня говорили, что энергетика построена на коррупции, на предательстве, на сдаче украинских интересов и суверенитета. Выгоните и прекратите коррупционные схемы. Он хочет на популизме сыграть. Второе - экономичная зона на Донбасе. Вы сначала мир туда принесите! Нужно было сделать полноценные выборы на нашей территории, не мотивируя тем, что там, якобы, опасно. Там просто существует бизнес на крови. Вот в чем причина", - отметил Бурмич.