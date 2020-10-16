Якщо у "Слуги народу" є зайві кошти, краще направити їх на боротьбу з COVID-19, а не на проведення всеукраїнського опитування на місцевих виборах.

Про це у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявила народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Якщо в Зеленського є зайві дві копійки, нехай забезпечить масками, антисептиками, в тому числі, членів ТВК, які зараз підуть на ці дільниці. Це будуть люди сидіти по кілька днів там, рахуючи нові важкі бюлетені. І про це ніхто не подбав", - сказала вона.

Депутат також наголосила на тому, що насправді будь-яке незаконне фінансування будь-якого опитування - це вже корупція.

"Безумовно, президент має радитися з народом. Для цього треба більше спілкуватися з народом", - наголосила Геращенко.