Коронавирус в Украине: зафиксировано рекордное количество новых случаев [ Редактировать ]
За минувшие сутки, по состоянию на 9:00 17 октября, в Украине медики подтвердили 6 410 новых случаев COVID-19, что является антирекордом.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала пандемии в стане зафиксировано 293 641 случаев коронавирусной болезни.
5517человек умерли (+109). 124 113 человек выздоровели (+2194).
Больше всего новых случаев COVID-19 - в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).
Ранее сообщалось, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.
по теме
Коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине
За минувшие сутки от COVID-19 умерли 107 человек
В Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19
За сутки подтвердили более 4 тыс. новых случаев
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
5992 українців інфікувались коронавірусом минулої доби - 92 людей померли
У Києві зафіксували рекорд смертей від COVID-19
Померла 21 людина - це найбільший показник за весь час пандемії
В Україні за добу від COVID-19 померла рекордна кількість людей
Найбільший приріст інфікованих зафіксували на Харківщині, Львівщині та у столиці