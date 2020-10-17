За минувшие сутки, по состоянию на 9:00 17 октября, в Украине медики подтвердили 6 410 новых случаев COVID-19, что является антирекордом.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Всего с начала пандемии в стане зафиксировано 293 641 случаев коронавирусной болезни.

5517человек умерли (+109). 124 113 человек выздоровели (+2194).

Больше всего новых случаев COVID-19 - в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

Ранее сообщалось, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.

Также ЦИК объяснил, как голосовать больным коронавирусом.