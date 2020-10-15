Сколько будет стоить вакцина от коронавируса: в МОЗ озвучили цифру [ Редактировать ]
В США и Китае сформировали цены на вакцину от коронавируса. Она основана на затратах на ее изготовление. Так, стоимость ее, по предварительным данным, будет составлять около 37 долларов (чуть больше 1047 грн).
Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний ). Предыдущая цена, которую они давали, это 37 долларов.
Не исключается, что вакцина к выходу в массовое производство подешевеет.
Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.
по теме
У МОЗ оприлюднили умови безкоштовного тестування українців у приватних лабораторіях
Найбільша кількість госпіталізацій - до лікарень з важкими формами COVID-19 потрапила рекордна кількість українців
За крок до локдауну: Україною шириться пандемія COVID-19
Дванадцять обласних центрів з понеділка стануть "помаранчевими" - відтоді почне діяти нове карантинне зонування
Введут жесткий карантин: в МОЗ назвали условие
В пятницу, 25 сентября, в Министерстве здравоохранения сделали заявление
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
На территории Украины за сутки зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекции
"Пігулка від Трампа": в Україну їдуть американські ліки від коронавірусу
Усе про диво-препарат, яким лікували очільника Білого дому у матеріалі "Подробиць"