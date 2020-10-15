В США и Китае сформировали цены на вакцину от коронавируса. Она основана на затратах на ее изготовление. Так, стоимость ее, по предварительным данным, будет составлять около 37 долларов (чуть больше 1047 грн).

Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний ). Предыдущая цена, которую они давали, это 37 долларов.

Не исключается, что вакцина к выходу в массовое производство подешевеет.

Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.