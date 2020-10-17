Украина проводит подготовку к новому разведению войск на Донбассе. На сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Укринформ".

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По его словам, окончательная точка в этих вопросах еще не поставлена. "Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - сказал вице-премьер.

В этом контексте он подчеркнул, что так называемые представители ОРДЛО на самом деле являются гражданами Российской Федерации.

"Об этом мы сообщили мир, имея соответствующие доказательства. Мы воспринимаем их как членов российской делегации. Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - отметил Резников.

Он также сообщил, что сейчас готовятся к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".

Ранее мы писали о том, что на Донбассе боевики три раза нарушили режим тишины.