Война на Донбассе может завершиться в любой день, однако этот вопрос во многом зависит от позиции Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, путь к миру - это движение двух сторон. Поэтому свою часть пути должна пройти и Россия.

"Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики три раза нарушили режим тишины.