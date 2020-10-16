Война на Донбассе может завершиться в любой день - Зеленский [ Редактировать ]
Война на Донбассе может завершиться в любой день, однако этот вопрос во многом зависит от позиции Российской Федерации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам главы государства, путь к миру - это движение двух сторон. Поэтому свою часть пути должна пройти и Россия.
"Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики три раза нарушили режим тишины.
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