В среду, 14 октября, на Донбассе вооруженные формирования России три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка боевики вели огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим тишины.

В районе Авдеевки боевики вели провокационные обстрелы из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки и Новотошковского - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

Ранее мы писали о том, что Зеленский исключил проведение выборов на Донбассе. Также Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.