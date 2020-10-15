На Донбассе боевики три раза нарушили режим тишины [ Редактировать ]
В среду, 14 октября, на Донбассе вооруженные формирования России три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка боевики вели огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.
С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим тишины.
В районе Авдеевки боевики вели провокационные обстрелы из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки и Новотошковского - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военные оружие в ответ не применяли.
Ранее мы писали о том, что Зеленский исключил проведение выборов на Донбассе. Также Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.
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