Уже к концу 2020 года Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

В декабре истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Также Разумков отметил, что альтернативных законопроектов по вопросу Донбасса Рада не рассматривала.

Если не будет предложено других инициатив от народных депутатов, от президента об урегулировании аспектов управления частью Донецкой и Луганской области, то скорее всего, будет приниматься решение о продлении действия этого закона.

Отметим, 6 сентября 2014 года Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, который на рассмотрение парламента внес пятый президент Петр Порошенко. Предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие продлевали.

Ранее мы писали о том, что Зеленский исключил проведение выборов на Донбассе. Также Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.