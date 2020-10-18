Фінансовий скандал. Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань заявив, що Державна фіскальна служба без його відома і попереджень розкрила його скриньку в "Приватбанку" і вилучила всі заощадження. При цьому працівники фінустанови замовчали цей факт. Про зникнення своїх грошей тренер дізнався випадково на другий день.

У результаті третина коштів "випарувалася" і не потрапила до протоколу вилучення, каже Ротань. А кримінальна справа, в рамках якої діяло ДБР не має до нього жодного стосунку.