Ґрунт з-під коліс, запах паленої гуми та ревіння моторів. На Житомирщині пройшов Чемпіонат України з раллі. Учасники гонки подолали майже 200 кілометрів. Екіпажі з Києва, Харкова, Львова.

А ось зарубіжні гості цьогоріч приїхали лише з Литви. Усе через локдаун. Серед учасників як і новачки, так і досвідчені гонщики. Не минулося і без гострих моментів, коли ралійні машини перекидалися на "дах".

Максим Євдокимов, учасник перегонів: