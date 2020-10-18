На Житомирщині пройшов Чемпіонат України з раллі [ Редактировать ]
Ґрунт з-під коліс, запах паленої гуми та ревіння моторів. На Житомирщині пройшов Чемпіонат України з раллі. Учасники гонки подолали майже 200 кілометрів. Екіпажі з Києва, Харкова, Львова.
А ось зарубіжні гості цьогоріч приїхали лише з Литви. Усе через локдаун. Серед учасників як і новачки, так і досвідчені гонщики. Не минулося і без гострих моментів, коли ралійні машини перекидалися на "дах".
Максим Євдокимов, учасник перегонів:
Здесь самое опасное в этих всех моментах, что ты не знаешь, когда они появятся. Потому что на скользкой этой дороге некоторые моменты превращаются в глину, есть быстрый поворот, в который ты заходишь, его не видно. Рядом сосны, березы, стоит и никуда не уйдет, а ты можешь в них уйти. І вот это самое страшное.
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