В Верховной Раде Украины заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.

АО его мнению дети не могут заниматься дистанционно.

Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать.

Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В другом случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.

Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Дальше решение будет за местными властями.

Напомним, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.