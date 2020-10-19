Пойдут ли дети в школу с ноября [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.
АО его мнению дети не могут заниматься дистанционно.
Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать.
Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В другом случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.
Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Дальше решение будет за местными властями.
Напомним, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
по теме
Карантинна освіта: коли у школах розпочнуться канікули
Канікули у школах розпочнуться пізніше, ніж рекомендував Кабмін - що про це думають діти, батьки і вчителі?
В Україні можуть повернути дистанційне навчання школярів
Подовжити дистанційне навчання для школярів ще на 2 тижні, - таку пропозицію внесли у Міністерстві освіти та науки
Дошкільна освіта: як влаштувати дитину у державний дитсадок
Урядовці планують спростити реєстрацію нових дитячих садочків, аби розширити їхню мережу - скільки коштуватиме перебудова на європейський лад української дошкільної системи?
День вчителя: Володимир Зеленський привітав педагогів з професійним святом
Цей день покликаний привернути увагу до становища вчителів у суспільстві, їхній ролі в освіті та розвитку майбутнього покоління
Харківський ліцей "Обдарованість" за підтримки Юлії Світличної очолив рейтинг найуспішніших навчальних закладів України
Кожен третій випускник ліцею цьогоріч вийшов зі шкільних стін із золотою медаллю, а усі без винятку випускники ліцею вступають до вишів